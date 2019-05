Stand: 22.05.2019 13:56 Uhr

Ehefrau und Kind bedroht: Polizei erschießt Mann

Bei einem Einsatz in Hamburg-Hausbruch hat die Polizei am Mittwochmorgen einen 34 Jahre alten Mann erschossen. Er hatte nach Angaben der Beamten zuvor seine 32 Jahre alte Ehefrau und ein Kleinkind in einer Wohnung bedroht.

Mit Messer auf Beamte losgegangen?

Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei der Mann mit dem Messer auf sie losgegangen. Daraufhin feuerten einer oder mehrere Beamte auf den 34-Jährigen. Der Angreifer sei schwer verletzt worden und kurz darauf seinen Verletzungen erlegen. Die Frau und das Kleinkind sowie Polizeibeamte seien nicht verletzt worden. Sie wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Interne Ermittlungen laufen

Die Polizei konnte bislang keine Angaben zu den Hintergründen der Attacke des 34-Jährigen machen. Beamte des Beziehungsgewaltdezernats der Region Harburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zudem soll das Dezernat Interne Ermittlungen klären, warum die Polizei auf den Mann geschossen hat. Polizeibeamte untersuchten den Tatort.

"Das ist ein Ausnahmefall", sagte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Joachim Lenders. Es komme in Deutschland nur selten vor, dass ein Mensch bei einem Polizeieinsatz erschossen werde. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Hamburg, Andreas Schmidt, betonte, wie stark belastend es für Beamte sei, von der Schusswaffe Gebrauch machen zu müssen. "Die psychische Belastung zieht der Beamte nicht mit der Uniform aus", sagte er.

