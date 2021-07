E-Scooter: Anbieter geraten unter Druck Stand: 12.07.2021 06:36 Uhr In Hamburg geraten die Anbieter von Elektro-Tretrollern unter Druck. Die Verkehrsbehörde will mehr feste Abstellzonen, der Sozialverband Deutschland sieht die sogenannten E-Scooter als schlimme Stolperfalle.

"Immer wieder stürzen sehbehinderte Menschen über wild abgestellte Roller", beklagt Klaus Wicher, Hamburg-Chef des Sozialverbands. Er fordert feste Abstellzonen für die Elektroroller und saftige Strafen, wenn Nutzerinnen und Nutzer dagegen verstoßen und die Roller woanders stehen lassen. Dazu brauche die Stadt aber den Hebel einer "Sondernutzungsvereinbarung" gegen die Verleiher. Und zwar schnell.

Hamburg setzt auf Freiwilligkeit

Berlin will so eine Vereinbarung, um damit eventuell ein nächtliches Fahrverbot zu verhängen, wegen vieler betrunkener Fahrerinnen und Fahrer. Hamburgs Verkehrsbehörde setzt auf freiwilliges Einlenken der Verleiher. Man spreche mit ihnen über weitere verpflichtende Parkzonen, wie es sie etwa am Schulterblatt gibt, erklärte die Behörde NDR 90,3. Auch in Altona gibt es solche Zonen.

AUDIO: Ärger um herumliegende Elektro-Roller (1 Min) Ärger um herumliegende Elektro-Roller (1 Min)

Vorerst keine Strafen

Strafen seien schwer zu verhängen, weil ja auch Passantinnen und Passanten die Roller umwerfen könnten. Für die Forderungen des Sozialverbands habe man Verständnis. Der Anbieter Voi testet derweil in England in der Stadt Northampton Elektroroller mit eingebauten Kameras. Wenn die erkennen, dass der Scooter quer auf einem Fußweg liegt, alarmieren die Kameras die Roller-Zentrale.

