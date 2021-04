Draußen essen und trinken? Dehoga fordert Öffnungsperspektive Stand: 10.04.2021 07:05 Uhr Am Montag dürfen in Teilen Schleswig-Holsteins Cafés und Restaurants draußen wieder Gäste empfangen. Der Branchenverband Dehoga erneuert jetzt seine Forderung nach Öffnungsperspektiven für Hamburg.

Fast ein halbes Jahr schon Lockdown ist die Gastronomie in der Hansestadt im Lockdown, jetzt gibt es erste Lichtblicke für die Branche im Nachbarland. Auch Hamburgs Wirte brauchen eine zuverlässige Perspektive, zumindest für geimpfte und getestete Gäste, heißt es beim Dehoga. "Wir erwarten von der Hamburger Politik innovative Öffnungskonzepte für unsere Branche", erklärte der kommissarische Präsident des Dehoga-Landesverbandes, Niklaus Kaiser von Rosenburg.

Auch beim Nachbarn gilt: Inzidenz muss unter 100

Damit in Schleswig-Holstein Außengastronomie erlaubt ist, muss im jeweiligen Kreis, beziehungsweise in der jeweiligen kreisfreien Stadt, eine Inzidenz stabil unter 100 liegen. Davon ist Hamburg mit derzeit Werten von um die 130 noch weit entfernt. Und auch im Nachbarland greifen die Lockerungen noch nicht überall.

Luca macht Hoffnungen

Hoffnung setzen die Wirtschafts- und Branchenverbände in Apps zur Kontaktverfolgung. So werden auch Hamburgs Gesundheitsämter bald die Luca-App einsetzen. Mit ihr können sich Restaurant-Gäste per Smartphone vor Ort anmelden und werden bei Corona-Ausbrüchen automatisch gewarnt. Handgeschriebene Zettel die einzeln von den Behörden ausgewertet werden braucht es dann nicht mehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.04.2021 | 10:00 Uhr