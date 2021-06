Diskussion über feiernde Massen im Hamburger Stadtpark Stand: 21.06.2021 20:35 Uhr Was vor Corona das Schanzenviertel war - das ist jetzt der Stadtpark in Hamburg. Auch am vergangenen Wochenende wurde dort laut und zum Teil aggressiv gefeiert. Deshalb könnte die Polizei jetzt noch schneller durchgreifen.

Die Hamburger Innenbehörde nimmt klar Stellung: Wenn das Wetter wieder so heiß werde wie am vergangenen Wochenende, dann werde sich die Polizei frühzeitig und verstärkt aufstellen und die notwendigen Maßnahmen treffen, sagte ein Behördensprecher. Auch wenn man das eigentlich vermeiden wolle. Und die für die Bezirke zuständige Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sagte: Alle hätten Lust, die Sommerabende draußen zu genießen, "gleichzeitig ist es aber auch eine Frage des respektvollen Umgangs und Miteinanders, weder die öffentlichen Parks und Grünflächen zu vermüllen, noch andere am Schlafen zu stören oder in Hauseingänge oder Vorgärten zu urinieren."

AUDIO: Diskussion über Massen-Partys in Hamburg (1 Min) Diskussion über Massen-Partys in Hamburg (1 Min)

Clubbetreiber: Open-Air-Tanzveranstaltungen erlauben

Die Hamburger Clubbetreiber glauben dagegen nicht, dass Appelle oder Polizeieinsätze allein für mehr Ordnung im Stadtpark sorgen. Sie sagen: Erlaubt endlich Tanz-Veranstaltungen draußen - so wie Berlin es macht. Das könnte etwas den Druck vom Kessel nehmen. Beim neuen Öffnungsschritt, der nun in Kraft tritt, war der Open-Air-Tanz zunächst diskutiert, dann aber verschoben worden.

