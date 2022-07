Diskussion über Flüchtlingsunterkünfte in Farmsen und Duvenstedt Stand: 26.07.2022 06:00 Uhr Die Hamburger Sozialbehörde sucht händeringend neue Flächen und Orte, um Flüchtlinge unterzubringen. Was das konkret bedeutet, das wurde Montagabend in Wandsbek deutlich.

Im Hauptausschuss der Bezirksversammlung ging es um geplante Unterkünfte in Farmsen und Duvenstedt. Der Unmut im Publikum ist groß. Rund 80 Menschen sind gekommen, um Antworten zu bekommen. Und die wahrscheinlich am häufigsten gestellte Frage lautet wieder: Warum sollen gerade bei uns Flüchtlinge untergebracht werden? Warum in einem Stadtteil wie Farmsen, der schon so viele Unterkünfte hat? Der jetzt eine seiner letzten Freiflächen verlieren soll? Oder: warum auf der Festwiese in Duvenstedt - einem Ort, der vor wenigen Jahren noch als Standort verworfen worden war?

Neue Plätze müssen gerecht verteilt werden

Die Antwort aus der Bezirks-Politik: "Es geht eben nicht anders, auch wenn wir nicht glücklich damit sind, aber die neuen Plätze müssen gerecht über die Stadt und die Stadtteile verteilt werden." Dafür erntet Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff (SPD) Gelächter aus dem Publikum. "Ohne neue Unterkünfte sind spätestens im September alle Plätze belegt", sagt er. Das gelte nicht nur für Wandsbek, sondern für ganz Hamburg.

