Digitale Bürgerbeteiligung für neuen Stadtteil Oberbillwerder Stand: 30.12.2020 06:00 Uhr Der neue Hamburger Stadtteil Oberbillwerder wird etwas kleiner als geplant. Nach einem Beschluss der Bergedorfer Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP sollen rund 350 Wohnungen weniger gebaut werden, auf einer Fläche von nur noch 118 statt 124 Hektar.

Was die Bürgerbeteiligung bei den Planungen angeht, will das Bezirksamt Bergedorf demnächst eine ganz neue Variante ausprobieren. Bürgerbeteiligung bei Großprojekten, das heißt häufig: Viele Menschen sitzen einen Abend lang in einem großen Saal, aber nur wenige kommen zu Wort - und die haben dann oft noch sehr spezifische Fragen. Bei den Planungen für den neuen Stadtteil Oberbillwerder werden nun alle mit einbezogen, sagt Bergedorfs Bezirkschef Arne Dornquast.

Pläne können im Frühjahr online kommentiert werden

Denn die öffentliche Plan-Diskussion findet wegen Corona vor allem online statt - und nicht, wie eigentlich vorgesehen, in der Basketballhalle in Wilhelmsburg. Im Frühjahr, wohl nach den Skiferien, kann man die aktuellen Pläne zwei Wochen lang im Internet kommentieren - und sich im Bergedorfer Bezirksamt auch persönlich ein Bild machen.

Digitale Bürgerbeteiligung per Livestream

Außerdem ist eine Art Podiumsdiskussion per Livestream geplant - Fragen, die dort keinen Platz finden, sollen hinterher beantwortet werden und auch in die abschließende Auswertung im Stadtentwicklungsausschuss eingehen. "Für Hamburg ist das ein Prototyp: Wir können jedes Detail berücksichtigen und erreichen viel mehr Menschen als üblich", sagt Dornquast. "Aber wir haben auch nur einen Versuch und der muss sitzen."

