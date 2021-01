Die nächste Vollsperrung der A7 steht an Stand: 21.01.2021 13:51 Uhr Demnächst soll der Lärmschutztunnel in Hamburg-Stellingen voll befahrbar sein. Dafür gibt's wieder eine 55-stündige Vollsperrung.

Ab Freitag, 5. Februar, 22 Uhr, bis Montag, 8. Februar, 5 Uhr, wird die Autobahn 7 blockiert. Gesperrt wird sie zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Eidelstedt. Zuvor gibt es schon zwei nächtliche Vollsperrungen des Bereichs: Am Montag, den 1. Februar bis Dienstag und in der folgenden Nacht, jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr.

Der innerstädtische Verkehr wird während der Vollsperrungen über die bestehenden Bedarfsumleitungen U33 / U35 und U44 / U46 zu den Auffahrten Eidelstedt und Volkspark geführt.

Am Vollsperrungs-Wochenende sollten Autofahrende möglichst weiträumig ausweichen, auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen oder auf Fahrten in die Innenstadt verzichten, empfiehlt die Autobahn Nord.

Folgende Umleitungen werden empfohlen:

Der überregionalen Verkehr wird über die A1, A21 und B205 umgeleitet. Die offizielle innerstädtische Umleitung erfolgt ab Eidelstedt über die Holsteiner Chaussee und Kieler Straße bis Stellingen, mit Weiterfahrt Richtung Innenstadt.

Wer aus Norden in Richtung Innenstadt will, kann ab Schnelsen-Nord über die Flughafenumgehung B 432 und B 433 und die Alsterkrugchaussee fahren oder ab Schnelsen über die Kollaustraße in die City gelangen.

Autofahrende aus Heide oder Pinneberg mit dem Ziel Hannover oder Innenstadt werden ab Halstenbek-Krupunder über die Gärtnerstraße, Altonaer Straße und Pinneberger Chaussee bis Volkspark umgeleitet.

Wer aus Süden kommt, gelangt über die A1 oder B75 über die Elbbrücken in die Innenstadt. Ebenso ist die Nutzung der A7 und des Elbtunnels möglich - die Auf- und Ausfahrten an den Anschlussstellen Othmarschen, Bahrenfeld sowie die Auffahrt Richtung Süden und die Ausfahrt Richtung Norden an der Anschlussstelle Volkspark bleiben geöffnet.

Lärmschutztunnel danach voll befahrbar

Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, können erstmals alle Fahrbahnen in beiden Röhren unter dem Lärmschutzdeckel Stellingen genutzt werden.

