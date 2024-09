Stand: 25.09.2024 18:18 Uhr "Der Hafen hilft!" sammelt Spenden für Hochwasser-Opfer

Der gemeinnützige Verein "Der Hafen hilft" sammelt Sachspenden für die Opfer des jüngsten Hochwassers. Die Spenden gehen vor allem in die überfluteten Gebiete nach Polen, Tschechien und Rumänien. Zusammen mit europäischen Partnerorganisationen koordiniert "Der Hafen hilft" die Spendenannahme und -verteilung. Dabei geht es vor allem um Dinge des täglichen Lebens. Die erste Ladung geht per Lkw mit der Organisation "Global Empowerment Mission" in den Südwesten Polens. Von 10 bis 15.30 Uhr können am Donnerstag Dinge wie Haushaltswaren und Küchenutensilien in der Schnackenburgallee 11 abgegeben werden.

