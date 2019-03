Stand: 09.03.2019 22:25 Uhr

Der Elbtunnel ist wieder freigegeben

Der Elbtunnel ist wieder freigegeben. In der Nacht zu Sonntag hatte der Tunnel wegen Wartungsarbeiten gesperrt werden müssen. Autofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen. Nun kann der Verkehr wieder laufen. Für den bevorstehenden Ausbau der A7 musste die Steuerungszentrale neu programmiert und umfangreich getestet werden, wie die Verkehrsbehörde mitteilte.

Elbtunnel über Nacht gesperrt Hamburg Journal - 09.03.2019 19:30 Uhr Der Elbtunnel wird in der Nacht zu Sonntag komplett gesperrt. Es ist bereits die zweite Vollsperrung des Tunnels in diesem Jahr. Bei der letzten Sperrung im Februar konnten jedoch nicht alle Tests abgeschlossen werden.







3 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Umleitung über die Elbbrücken

Die Richtungsfahrbahn Nord war in der Nacht zwischen Heimfeld und Bahrenfeld nicht befahrbar. In Richtung Süden mussten Autofahrer zwischen Volkspark und Hausbruch eine Umleitung über die Elbbrücken nutzen. Die Vollsperrung sollte auch zu Bauwerksprüfungen und Asphaltierungsarbeiten an den gesperrten Anschlussstellen genutzt werden.

Der Elbtunnel wird über Nacht gesperrt NDR 90,3 - 09.03.2019 17:00 Uhr Autor/in: Kessler, Finn David Der Elbtunnel wird in der Nacht zu Sonntag komplett gesperrt. Denn für den bevorstehenden Ausbau der A7 muss die Steuerungszentrale neu programmiert und getestet werden.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Acht Fahrspuren im Jahr 2025

Der Grund für die Vollsperrung war der bevorstehende Ausbau der A7. Die soll nämlich auch südlich des Elbtunnels von sechs auf acht Spuren erweitert werden. Für die Bauzeit wurde die Verkehrsführung geändert - nun musste die Steuerungszentrale neu programmiert und umfangreich getestet werden. Erst wenn alle relevanten Programme von der Polizei abgenommen sind, kann nach Angaben der Verkehrsbehörde der neuprogrammierte Rechner in Betrieb gehen. Der Rechner steuert die Lichtzeichen, die den Autofahrern die Fahrspuren und den Weg durch die künftige Baustelle anzeigen.

Dritte Sperrung im April

Es war bereits die zweite Vollsperrung des Tunnels in diesem Jahr. Bei der letzten Sperrung im Februar konnten jedoch nicht alle Tests abgeschlossen werden. Zur Inbetriebnahme der Steuerungszentrale soll es Anfang April eine dritte Vollsperrung geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.03.2019 | 15:00 Uhr