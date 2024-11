Stand: 15.11.2024 19:33 Uhr Demo am Stephansplatz für Frieden und Gewaltfreiheit

In der Hamburger Neustadt haben am Freitagnachmittag knapp 70 Menschen für Frieden und Gewaltfreiheit demonstriert. Die Kundgebung am Stephansplatz war Teil des sogenannten Weltmarsches, der von einer internationalen Gruppe von Pazifistinnen und Pazifisten veranstaltet wird. Sie fordern unter anderem, Atomwaffen zu verbieten und Gewalt und Kriege zu beenden. Nach eigenen Angaben haben sich weltweit 2.000 Organisationen der Friedensinitiative angeschlossen.

