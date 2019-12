Stand: 24.12.2019 09:26 Uhr - NDR 90,3

Das Weihnachtsfest: Alles nur geklaut? von Daniel Kaiser

Weihnachten ist als Fest eine späte Erfindung. Für die ersten Christen hat der Geburtstag Jesu Christi nämlich keine große Rolle gespielt. Erst im vierten Jahrhundert sagen Theologen: Wenn Jesus Gottes Sohn ist, sollte man auch seine Geburt anständig begehen. Mehrere symbolische Termine waren im Umlauf.

Bräuche verweihnachtet

"Der 25. Dezember ist als historischer Geburtstag eher unwahrscheinlich", sagt Alexander Röder, Hauptpastor am Hamburger Michel. "Die Feier am 6. Januar, also der Erscheinung, was wir heute Epiphanias nennen, ist viel, viel älter als das Weihnachtsfest", sagt Röder. "Aber es hat in Rom eben große Feierlichkeiten für einen Lichtgott gegeben, mit großen Lichterprozessionen und da hat die Kirche gesagt, das ist das Fest desjenigen, der wirklich das Licht in diese Welt gebracht hat - nämlich Christus. Und von da an hat das Weihnachtsfest am 25. seinen Siegeszug in die Welt angetreten."

Das Lichterfest der fremden Religion wurde mit dem Datum einfach christianisiert. Getauft. Verweihnachtet. So hat man das damals häufiger gemacht. "Das Christentum damals vor 2000 Jahren lebte in einer Multikulti-Gesellschaft rund um das Mittelmeer, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können", sagt Röder. "Und die haben sich das Beste von allem genommen. Wir nennen das: Rosinen rauspicken - und genau das haben sie getan und gesagt: 'Warum sollen wir das nicht adaptieren und übernehmen, das ist doch ein toller Brauch. Wir nehmen den Leuten doch etwas weg, wenn wir es ihnen verbieten. Wir nehmen es rein und sagen: Macht es weiter, aber unter dem Aspekt, dass es jetzt christlich ist.'"

Weihnachten in England mal verboten

Das Christentum wurde damals von einer verfolgten Religion zur Staatsreligion. Die Menschen wurden damals oft Christen, ob sie wollten oder nicht. Die bekannten Traditionen sollten helfen, ihnen den Übergang zu erleichtern. Doch gerade wegen dieser Entstehungsgeschichte wurde Weihnachten in England und auch in Teilen Amerikas sogar mal verboten. Für die besonders frommen Puritaner unter Oliver Cromwell war Weihnachten heidnischer Aberglaube.

"Die fanden das ganz furchtbar, dieser ganze Schnickschnack drumherum soll nicht sein. Glaube sollte wehtun, fanden sie. Wer Weihnachten feierte, wurde verfolgt und bestraft - bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Dann durfte auch dort wieder Weihnachten gefeiert werden."

Weihnachtsbaum hat unchristliche Wurzeln

Auch das Weihnachtssymbol hat ganz unchristliche Wurzeln. In der Bibel steht von einem Tannenbaum nämlich nichts. Dafür haben sich aber schon die Germanen im Winter grüne Tannenzweige in die Hütten gehängt. Der Tannenbaum als Weihnachtsbaum kam erst später in Kirchen und Wohnzimmer. "Der Weihnachtsbaum ist so vor 500 Jahren entstanden, aber lange, lange nicht in den Kirchen, sondern zu Hause“, sagt Röder.

"Im Michel zum Beispiel wurde noch um 1910 im Kirchenvorstand endlos diskutiert, ob es angemessen sei, so etwas heidnisches in die Kirche zu bringen oder nicht. Heute ist eine Kirche ohne Weihnachtsbaum an Weihnachten unvorstellbar.“

