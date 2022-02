DFB-Pokal-Zugeständnis sorgt für rot-grünen Ärger in Hamburg Stand: 21.02.2022 06:00 Uhr Zum DFB-Pokal-Viertelfinale des HSV soll die Zuschauerzahl-Corona-Regelung in Hamburg wohl vorzeitig gelockert werden. Aber hinter den Kulissen der Regierungskoalition knirscht es gewaltig.

Der Hamburger SV kann sich Hoffnungen machen, sein DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den Karlsruher SC am 2. März vor 25.000 Fans auszutragen: Die rot-grüne Regierungskoalition will die für den 4. März vorgesehenen Lockerungen der Corona-Regeln bei Sportgroßveranstaltungen um zwei Tage vorverlegen. Am Dienstag wird der Senat voraussichtlich die Lockerungen beschließen.

SPD ärgert sich aber über das Vorpreschen der Grünen

Doch die Angelegenheit sorgt für Ärger in der rot-grünen Koalition im Hamburger Rathaus: Die Grünen hatten als erste die Forderung am Sonntag öffentlich gemacht - zum Ärger der SPD.

"Grobes Foulspiel"

SPD-Sportstaatsrat Christoph Holstein erklärte zum Vorpreschen der Grünen genervt, dass das Thema ja bereits in der vergangenen Woche besprochen worden sei. "Die jetzige Forderung der Grünen ist für die Galerie", sagte Holstein im Gespräch mit NDR 90,3. Sportsenator Andy Grote (SPD) spricht sogar von einem groben Foulspiel.

Für CDU-Oppositionsführer Dennis Thering ist das Ganze ein Beleg für ein schlechtes Koalitionsklima zwischen SPD und Grünen.

