Cum-Ex-Affäre: Scholz weist Vorwürfe zurück Stand: 30.04.2021 17:03 Uhr Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagt zur Stunde als Zeuge vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zur Cum-Ex-Affäre in der Hamburgischen Bürgerschaft aus.

Dabei wies Scholz alle Vorwürfe zurück, auf das Steuerverfahren der Privatbank Warburg Einfluss genommen zu haben. "Haltlose Schauermärchen" nannte er den Verdacht, dass er sich eingemischt habe bei der Frage, ob das Finanzamt von der Warburg Bank Steuern zurückfordert oder nicht. Das würde ihm als politische Dummheit erscheinen - und dazu neige er nicht, so Scholz im Untersuchungsausschuss.

Dort soll die Frage geklärt werden, ob Scholz und andere SPD-Politiker 2016 und 2017 in Hamburg Einfluss auf die Finanzverwaltung genommen haben. Der jetzige Vizekanzler war damals Erster Bürgermeister in Hamburg - und hat inzwischen eingeräumt, dass er sich dreimal mit Mitinhabern der Warburg Bank getroffen hat.

Weitere Treffen mit Bank-Managern

Daneben habe er Bank-Manager auch noch am Rande von öffentlichen Veranstaltungen gesprochen, sagte Scholz im PUA. Konkrete Erinnerungen an die Treffen habe er nicht, so der Vizekanzler. Cum-Ex-Geschäfte im Allgemeinen verurteilte Scholz. Das seien schwere Straftaten.

