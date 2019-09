Stand: 03.09.2019 13:55 Uhr

Cruise Days: Zwölf Schiffe und 500.000 Besucher

Die Cruise Days im Hamburger Hafen werden Ende der kommenden Woche mit der bisher längsten Parade von Kreuzfahrtschiffen stattfinden. Das haben die Veranstalter am Dienstag an Bord der "AIDAvita" bekannt gegeben. Insgesamt sind zwölf Schiffe vom 13. bis 15. September in Hamburg zu Gast. Die Parade selbst wird mit fünf Schiffen am Sonnabend auf der Elbe unterwegs sein. Auf fast zwei Kilometer Länge zieht sie über die Elbe.

Begleitet von jeweils einem eigenen Feuerwerk sollen die Kreuzfahrtriesen flussabwärts ziehen. "Das ist das unbestrittene Highlight für uns und ist Gänsehaut pur", sagte Veranstalter Uwe Bergmann. Die Kreuzfahrtschiffe werden zudem von 20 Booten begleitet. Die Show wird im Fernsehen live vom Norddeutschen Rundfunk übertragen. Entlang der Elbe können sich die Besucher zudem an allen drei Tagen auf einer vier Kilometer langen Flaniermeile in 20 Themeninseln rund um die Kreuzfahrt informieren.

500.000 Besucher erwartet

Für die Hansestadt sind die Cruise Days ein wichtiges touristisches und wirtschaftliches Ereignis, wie Tourismuschef Michael Otremba sagte. "Das sind Bilder, die um die Welt gehen. Bilder, die Menschen begeistern. Das ist etwas, das einzigartig ist", sagte der Geschäftsführer von Hamburg Tourismus. 500.000 Beuscher werden zu dem Fest erwartet, davon kommen etwa zwei Drittel nicht aus der Hansestadt.

Kreuzfahrtspektakel alle zwei Jahre

Die siebte Auflage der Hamburger Cruise Days kostet den Veranstaltern zufolge mehr als eine Million Euro. Rund 135.000 Euro davon kommen von der Stadt, der Rest von Partnern und Sponsoren. Das Kreuzfahrtfestival findet alle zwei Jahre statt.

Ein Thema ist natürlich auch der Umweltschutz: von den anwesenden Schiffen sind die "Mein Schiff 4", die "AIDAperla", die "Europa 2" und die "World Explorer" zum Beispiel auf dem neuesten Stand der Technik. Die "Amadea" hingegen nicht: Umweltschützer bezeichnen sie als hoffnungslos veraltet.

