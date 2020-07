Stand: 11.07.2020 07:13 Uhr - NDR 90,3

Corona bringt Hamburgs Hotels in Bedrängnis

Auf Hamburgs Hotellerie könnte gegen Ende des Jahres eine Pleitewelle zurollen. Das befürchtet jedenfalls der Chef des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Franz Klein. Mit der derzeitigen und absehbaren Auslastung lasse sich kaum ein Haus kostendeckend führen.

Hotels in Hamburg droht Pleitewelle NDR 90,3 - 11.07.2020 08:00 Uhr Autor/in: Karl-Henry Lahmann Vielen Hotels in Hamburg droht offenbar infolge der Corona-Krise Ende des Jahres die Pleite. Das befürchtet der Hotel- und Gaststättenverband. Karl-Henry Lahmann berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kleinen Hotels droht die Pleite

Derzeit liege die durchschnittliche Auslastung bei 20 Prozent, so Klein zu NDR 90,3. Es müsste das Vierfache sein, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Da aber gleichzeitig Touristinnen und Touristen wie auch Geschäftsreisende fernblieben und so bald auch nicht wieder zu erwarten seien, werde diese Durststrecke andauern. "Kein Hotel ist zur Zeit in der Lage, seine Kosten zu decken," sagt Klein. Er befürchtet, dass vor allem viele kleine Privathotels in die Insolvenz rutschen werden – die großen Ketten sieht er bislang weniger in Gefahr.

Touristen bleiben weg

Wegen der großen Abhängigkeit der Hamburger Hotellerie von Touristinnen und Touristen – sie machen etwa zwei Drittel aller Übernachtungsgäste aus – sei es besonders dramatisch, dass etwa die Musicals, Festivals und Messen allenfalls in stark reduziertem Umfang und frühestens ab Herbst wieder anlaufen werden. Als grober Richtwert gilt, dass jedes Hotelzimmer etwa 1.000 Euro pro Monat einbringen muss, damit allein die Kosten für die Pacht des Gebäudes reinkommt – aktuell ein illusorischer Wert.

Weitere Informationen Corona-Lockerungen: Hamburger Hotels wieder offen In Hamburg dürfen Hotels und Ferienwohnungen seit Mitte Mai wieder Touristinnen und Touristen beherbergen. Doch es gibt Auflagen. Hier gibt's einen Überblick. (02.07.2020) mehr Weitere Hamburger Hotels öffnen wieder Seit rund einem Monat dürfen Hotels in Hamburg wieder Touristen empfangen - allerdings weniger als vor Corona. Nun machen weitere Häuser wieder auf und kämpfen gleich um ihre Existenz. (17.06.2020) mehr Starke Einbußen im Gastgewerbe Im gesamten Hamburger Gastgewerbe sind die Umsätze wegen der Corona-Krise im März um fast die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im April könnten die Auswirkungen sogar noch deutlicher sein. (26.05.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.07.2020 | 08:00 Uhr