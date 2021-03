Stand: 29.03.2021 16:19 Uhr Corona-Warnung: Tschentscher in häuslicher Selbstisolation

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) befindet sich in häuslicher Selbstisolation. Das hat ein Senatssprecher NDR 90,3 am Montag bestätigt. Grund sei, dass seine Corona-Warn-App nach der Sitzung des Bundesrates am vergangenen Freitag angeschlagen habe. Tschentscher will den Angaben zufolge am Mittwoch einen PCR-Labortest machen lassen - erst dann ist ein Test aussagekräftig. Bis dahin habe er alle Termine abgesagt.

Auch Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) befindet sich in freiwilliger Selbstisolation, sie war ebenfalls am Freitag in Berlin. Die Außenbevollmächtigte des Senats beim Bund und der EU, Staatsrätin Almut Möller (SPD), begab sich ebenfalls in freiwillige häusliche Isolation.

