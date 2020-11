Corona-Testzentrum am Hamburger Hauptbahnhof Stand: 19.11.2020 15:28 Uhr Seit Anfang September ist das Corona-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung in Betrieb. Zwischen Hauptbahnhof und Zentralem Omnibusbahnhof (ZOB) können täglich bis zu 2.000 Tests durchgeführt werden.

Geöffnet ist die Teststelle jeden Tag zwischen 8 und 20 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; es müssen aber die Versichertenkarte und ein Personalsausweis oder Reisepass vorgelegt werden. Der Abstrich vor Ort wird über den Rachen abgenommen.

Kein Test für Menschen mit Symptomen

Wichtig sei, dass es sich um symptomlose Reiserückkehrer und -rückkehrerinnen handelt, erklärt Walter Plassmann von der Kassenärztlichen Vereinigung. Menschen, die bereits Symptome wie Fieber oder Husten zeigen, können sich zwecks Corona-Test telefonisch an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Er ist 24 Stunden am Tag unter der Telefonnummer 116 117 erreichbar.

Test bei "erhöhtem Risiko" in Warn-App

Anspruch auf einen Corona-Test in der Container-Einrichtung haben Menschen, die durch die Corona-Warn-App über ein erhöhtes Risiko informiert wurden. Wem eine ambulante Krankenhausbehandlung oder die Aufnahme in ein Pflegeheim oder eine Reha-Einrichtung bevorsteht, kann sich mit einem Nachweis der jeweiligen Einrichtung ebenfalls testen lassen. Darüber hinaus sind Personen mit sonstiger behördlicher Anordnung und bis zum 22. Dezember auch Beschäftigte an Hamburger Schulen testberechtigt.

Reiserückkehrende brauchen Nachweis

Einreisende aus ausländischen Risikogebieten sind innerhalb von zehn Tagen nach ihrer Rückkehr testberechtigt. Die Risikogebiete können tagesaktuell der Website des Robert Koch-Instituts entnommen werden. Betroffene müssen einen Nachweis erbringen, dass ein entsprechender Auslandsaufenthalt stattgefunden hat, beispielsweise durch ein Ticket oder eine Hotelrechnung. Wer dagegen aus einem innerdeutschen Risikogebiet kommt und sich testen lassen möchte, muss dazu eine schriftliche Aufforderung vom Gesundheitsamt vorlegen können.

Karte: Testzentrum am Hamburger Hauptbahnhof

