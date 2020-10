Corona-Kontrollen auf dem Hamburger Kiez und in Ottensen Stand: 11.10.2020 07:00 Uhr Zu voll, zu eng und Bedienungen ohne Mund-Nasen-Schutz: Auch am Samstagabend hat die Hamburger Polizei wieder in zahlreichen Bars, Kneipen und Clubs kontrolliert, ob die Corona-Regeln eingehalten werden.

Schwerpunkte der Kontrollen waren Ottensen und der Kiez. Allein rund um die Reeperbahn waren etwa 100 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, zudem Mitarbeitende des Amtes für Arbeitsschutz und Zollbeamtinnen und -beamte. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, gab es in Ottensen "geringfügige Verstöße", geschlossen werden musste aber kein Lokal. Auf dem Hans-Albers-Platz in St. Pauli hingegen machten die Einsatzkräfte um kurz nach Mitternacht das erste Lokal dicht. "Nach den ersten Erkenntnissen werden hier Mindestabstände nicht eingehalten", sagte Einsatzleiter Ansgar Hagen im Gespräch mit NDR 90,3. Auch eine Mund-Nasen-Bedeckung sei nicht getragen worden. Hintergrund der Kontrollen sind besonders viele Infektionen in der Gruppe der 20- bis 40-Jährigen. Die von Menschen dieser Altersgruppe gern besuchten Bars und Clubs gelten als mögliche Ansteckungsherde.

Droßmann: "Zeit der Toleranz endgültig vorbei"

Nach den vielen Kontrollen der vergangenen Wochen und angesichts steigender Infektionszahlen sei die Zeit der Toleranz endgültig vorbei, so Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, Falko Droßmann. Die Kontrollen hätten aber auch gezeigt, dass sich viele Betreiberinnen und Betreiber von Restaurants, Kneipen und Clubs an die Regeln hielten. Sie gäben sich alle Mühe, St. Pauli am Leben zu erhalten, sagte Droßmann. "Und es gab andere, die sich an nichts gehalten haben - und die haben wir heute wieder geschlossen."

Maskenpflicht ab Montag

Vorübergehend räumten die Einsatzkräfte auch die Große Freiheit, weil die Mindestabstände nicht eingehalten werden konnten. Am kommenden Wochenende gilt dort - und in vielen weiteren Straßen auf dem Kiez - eine Maskenpflicht. Eine Sperrstunde wie in Berlin wolle der Senat aber vermeiden, sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) bei einer Pressekonferenz am Sonnabend.

Bereits am Freitagabend wurde die Einhaltung der Corona-Auflagen in Lokalen und Shisha-Bars in allen Hamburger Stadtteilen überprüft. Dabei habe es bei 314 von insgesamt 355 Betrieben keine Beanstandungen gegeben, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer.

