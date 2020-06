Stand: 29.06.2020 21:26 Uhr - NDR 90,3

Corona: Hamburger Uniklinikum droht Millionenverlust

Das Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) rechnet in diesem Jahr mit einem massiven finanziellen Verlust. Im vergangenen Jahr hatte das UKE noch einen Millionen-Überschuss erwirtschaftet. Die Corona-Pandemie ist der Grund für das erwartete Defizit: Viele Standardoperationen wurden abgesagt, es musste viel Geld in mehr Plätze auf den Intensivstationen und für Beatmungsgeräte investiert werden und viele Betten, die aus Sorge vor steigenden Corona-Infektionszahlen freigehalten wurden, blieben leer.

UKE fährt wegen Corona Millionenverluste ein







Corona belastet das UKE finanziell

Es sei eine paradoxe Situation, so der UKE-Vorstand. Die Höchstleistungen in Behandlung und Forschung sowie das Krisenmanagement machten sich finanziell nicht bezahlt. Das UKE geht von einem Fehlbetrag in zweistelliger Millionenhöhe aus. Allerdings stünden andere Unikliniken und Krankenhäuser finanziell noch schlechter das, so der Vorstand.

Im vergangenen Jahr war die Bilanz des UKE so gut ausgefallen wie lange nicht mehr. Die Zahl der Patientinnen und Patienten war um zehn Prozent gestiegen, auch die Belegschaft wuchs vergleichsweise stark. Und 2019 hat das UKE so viele Forschungsgelder eingeworben wie nie zuvor - nämlich mehr als 110 Millionen Euro.

