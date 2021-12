Corona: Hamburg hat besonders viele Omikron-Fälle Stand: 27.12.2021 19:44 Uhr Hamburg zählt zu den Omikron-Hochburgen in Deutschland. Das geht aus den offiziellen Meldezahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. In absoluten Zahlen liegen nur Nordrhein-Westfalen und Bayern vor Hamburg.

481 bestätigte Omikron-Fälle meldet Nordrhein-Westfalen, 169 sind es laut RKI in Hamburg. Setzt man diese Zahlen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, ist Hamburg sogar am stärksten von der neuen Virus-Variante betroffen. Dazu kommen noch viele hundert neue Verdachtsfälle, bei denen das endgültige Untersuchungsergebnis noch nicht vorliegt.

Keine neuen Corona-Regeln in dieser Woche erwartet

Die Kurve für die Verdachts- und für die bestätigten Fälle zeigt bundesweit längst steil nach oben - allein am Montag meldete das RKI bundesweit ein Plus von 17 Prozent. Damit bestätigen sich die Vorhersagen, dass die Delta-Welle zwar abebbt, aber sofort von der Omikron-Welle abgelöst wird. Neue Corona-Regeln wird es in Hamburg aber zumindest in dieser Woche nicht geben - vermutlich wird der Hamburger Senat die nächste Konferenz der Ministerpräsidentinnen und -Präsidenten abwarten, die für Anfang Januar geplant ist.

