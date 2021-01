Corona: Finanzielle Hilfe für Hamburgs Sportvereine Sendedatum: 08.01.2021 21:00 Uhr Die finanzielle Unterstützung für die Hamburger Sportvereine während der Corona-Pandemie wird ausgebaut. Der sogenannte Nothilfefonds II soll aufgestockt werden.

Bisher wurden bereits knapp 1,5 Millionen Euro an 64 Hamburger Sportvereine ausgezahlt. Noch ist nicht absehbar, wie lange sie noch geschlossen bleiben müssen. Deshalb will die Stadt nun zusätzliches Geld bereitstellen. Beim digitalen Neujahrsempfang der Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf kündigte Sportsenator Andy Grote (SPD) zudem Hilfen für die Zeit nach der Pandemie an. Denn viele Vereinsmitglieder sind während des Lockdowns ausgetreten. Damit die Mitglieder schnell zurückkehren, will sich die Stadt an der Finanzierung von Schnupper-Angeboten und Gutscheinen beteiligen.

AUDIO: Hamburg will den Vereinssport stützen (1 Min)

Saisonabbruch für Amateur-Fußballer?

Der Hamburger Fußballverband stellt sich unterdessen auf einen Abbruch der laufenden Saison ein. Sollte es wegen hoher Infektionszahlen nicht möglich sein, die Sportplätze spätestens Mitte Februar wieder zu öffnen, kann die Spielzeit nicht mehr beendet werden. Alle Amateurteams und Jugendmannschaften sollen dann erst wieder ab dem Sommer in den Spielbetreib einsteigen.

