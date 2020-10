Corona-Fälle: Flüchtlingsheim unter Quarantäne Stand: 04.10.2020 08:14 Uhr Nach einem größeren Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Hamburg-Wandsbek am Sonnabend gibt es nun neue Fälle in einer Flüchtlingsunterkunft.

Die städtische Flüchtlingsunterkunft am Curslacker Neuer Deich im Bezirk Bergedorf wurde nach Informationen der Sozialbehörde unter Quarantäne gestellt.

Quarantäne-Regeln für gesamte Einrichtung.

Bis zu 360 Geflüchtete und Wohnungslose leben in der Unterkunft. Wie viele Bewohner positiv auf Corona getestet wurden, ist noch unklar. Da es sich um eine Gemeinschaftsunterkunft handelt, in der sich die Menschen auch Küchen teilen, gelten die Quarantäne-Regeln für die gesamte Einrichtung. Es ist das fünfte Mal, dass eine Flüchtlingsunterkunft in Hamburg unter Quarantäne gestellt wird, so der Sprecher der Sozialbehörde Martin Helfrich.

Er bestätigte auch, dass das Krankenhaus Groß Sand in Wilhelmsburg derzeit keine neuen Patienten mehr aufnimmt - als Vorsichtsmaßnahme. Nach Informationen von NDR 90,3 soll sich ein Mitarbeiter infiziert haben, allerdings nicht in der Klinik.

