Stand: 12.07.2024 19:51 Uhr CDU-Vorstoß für schnelleren Neubau der Köhlbrandbrücke

Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß verlangt die Aufnahme der Köhlbrandbrücke in den Bundesverkehrswegeplan. Er erhofft sich davon eine schnellere Fertigstellung der geplanten neuen Brücke in etwas mehr als zehn Jahren. Nach dem Vorbild Dänemarks solle das Groß-projekt vom Bund und nicht auf kommunaler Ebene abgesegnet werden, so Ploß. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) rechnet bislang mit einer Fertigstellung der Köhlbrandbrücke im Jahr 2040.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.07.2024 | 19:30 Uhr