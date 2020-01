Stand: 17.01.2020 20:12 Uhr - NDR 90,3

CDU-Bundesvorstand berät in Hamburg

Die CDU-Bundesspitze hat sich am Freitag in Hamburg zu einer Klausurtagung getroffen. Bevor es am Abend im Maritimen Museum mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg als Gast um Außen- und Sicherheitspolitik ging, besuchte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Wahlkampfveranstaltung der Partei, um den Hamburger Spitzenkandidaten Marcus Weinberg im Bürgerschaftswahlkampf zu unterstützen.

CDU-Bundesvorstand zu Klausurtagung in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 17.01.2020 20:00 Uhr Autor/in: Frauke Reinig Die Bundesspitze der CDU trifft sich in Hamburg - und leistet Wahlkampfhilfe für die Christdemokraten in der Hansestadt. Aber vor allem geht es um das Grundsatzprogramm der Partei.







Der Bundesvorstand der CDU wolle mit der Klausurtagung in Hamburg kurz vor der Bürgerschaftswahl natürlich auch den Landesverband unterstützen, sagte Generalsekretär Paul Ziemiak. "Die CDU Hamburg hat mit einem breiten Programm, wie ich finde einen tollen Job gemacht und Marcus Weinberg ganz besonders", erklärte er. In einer aktuellen NDR Umfrage liegt die CDU in der Hansestadt bei 15 Prozent.

Kramp-Karrenbauer wirbt für "Deutschlandjahr"

Kramp-Karrenbauer warb bei der Veranstaltung im Vorfeld der Klausurtagung für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht. Dieses "Deutschlandjahr" könnte nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch in der Pflege, der Umwelthilfe oder bei der Feuerwehr geleistet werden, erklärte Kramp-Karrenbauer. Es müsse eine breite Auswahl geben. 2011 war in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht und damit auch der Zivildienst abgeschafft worden.

CDU-Spitze um Kramp-Karrenbauer in Hamburg Hamburg Journal - 17.01.2020 19:30 Uhr Vor der Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands leistete Parteichfin Annegret Kramp-Karrenbauer Wahlkampfhilfe in Hamburg. Bei einer Veranstaltung warb sie für ein "Deutschlandjahr".







Treffen mit Stoltenberg - Bekenntnis zur Nato

Am Abend traf Kramp-Karrenbauer Nato-Genralsekretär Stoltenberg. Sie bekannte sich eindeutig zum nordatlantischen Verteidigungsbündnis. Für die CDU sei klar: "Die Nato ist der Eckstein unserer Sicherheitsarchitektur." Stoltenberg lobte den Einsatz Deutschlands bei der Neuorientierung der Nato und in verschiedenen Einsatzmissionen.

Diskussion um Kanzlerkandidatur begleitet Klausur

Die Klausurtagung der CDU wird begleitet von Diskussionen über die Kanzlerkandidatur und eine Kabinettsumbildung. Kramp-Karrenbauer begrüßte in Hamburg die Bereitschaft des CDU-Finanzpolitikers Friedrich Merz, Teil eines Teams im nächsten Bundestagswahlkampf zu sein. Merz hatte zuvor auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee gesagt, dass die Union mit der bestmöglichen Formation in die nächste Bundestagswahl gehen müsse. Er wolle auch dabei sein, er sei ein Teamplayer.

Arbeit am Grundsatzprogramm

Am Sonnabend soll bei der Klausurtagung die Arbeit am neuen Grundsatzprogramm der CDU vorangetrieben werden. Laut einem Thesenpapier, das den Mitgliedern des Vorstands vorliegt, soll das Programm die Haltung der CDU am Beginn der 20er-Jahre neu definieren. Nach der Klausur solle es eine "Hamburger Erklärung" zum Grundsatzprogramm der CDU geben.

