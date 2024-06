Stand: 20.06.2024 10:42 Uhr Buttersäure-Anschlag auf Universitätsgebäude

Der Staatsschutz ermittelt in Hamburg nach einem möglichen Buttersäure-Anschlag auf ein Gebäude der Universität. Luftballons mit der stinkenden Flüssigkeit waren am Eingang befestigt, oder auf das Haus in der Feldbrunnenstraße geworfen worden. Einige platzten. Die Feuerwehr versuchte den üblen Gestank an Gehweg und Fassade mit Wasser zu neutralisieren. Wer hinter der Tat steckt, ist unklar.

