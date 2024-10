Stand: 18.10.2024 18:35 Uhr Bundesverdienstkreuz für Hamburger Boxtrainer Jessen

Dem Hamburger Boxtrainer Olaf Jessen ist am Freitagnachmittag im Rathaus das Bundesverdienstkreuz verliehen worden. Jessen setzt sich seit 14 Jahren mit seiner "Boxschool" in Stellingen für Kinder und Jugendliche ein. Pädagogisches Boxtraining soll ihnen helfen, respektvoll und fair miteinander umzugehen. Jessen will Perspektiven bieten, die nichts mit Gewalt oder Kriminalität zu tun haben. Die "Boxschool" unterstützt auch Hamburger Schulen im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern.

