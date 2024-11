Stand: 16.11.2024 15:07 Uhr Bundestagswahl: SPD-Kandidaten in mehreren Wahkreisen aufgestellt

Die Hamburger SPD hat am Sonnabend in vier Wahlkreisen ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl am 25. Februar 2025 aufgestellt. Mit Dorothee Martin (Hamburg-Nord), Aydan Özoğuz (Wandsbek), Metin Hakverdi (Wilhelmsburg/Harburg/Bergedorf) und Falko Droßmann (Hamburg-Mitte) setzten sich die amtierenden Abgeordneten jeweils ohne Gegenkandidatur durch. Zuvor war bereits Sören Platten als SPD-Kandidat in Altona nominiert worden. Am 22. November folgt in Eimsbüttel die letzte Wahlkreisnominierung.

