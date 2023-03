Bürgerschaft debattiert über Verkehrsprojekte und Amoktat Stand: 29.03.2023 09:00 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich heute mit den Querelen um die geplante Autobahn A26-Ost und will der Opfer von Gewalt und Extremismus gedenken.

Die CDU-Opposition überschrieb ihren Antrag zur Aktuellen Stunde mit "Durchsetzungsschwacher Bürgermeister, zerstrittener rot-grüner Senat - scheitern SPD und GRÜNE an der A26-Ost und der Köhlbrandquerung?". Zuletzt hatte die SPD-Bundestagsabgeordnete und Haushaltspolitikerin Bettina Hagedorn die Finanzierung des rund zehn Kilometer langen Autobahnstücks zwischen der A7 und der A1 sowie der Köhlbrandquerung durch den Bund infrage gestellt. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) erklärte zudem, dass der Bau der Köhlbrandquerung neun statt sieben Jahre dauern und sie damit wohl erst 2036 fertig sein werde.

Weitere Informationen Die Bürgerschaftssitzung im Livestream Die Debatten in der Hamburgischen Bürgerschaft werden direkt aus dem Plenum im Internet übertragen. Die Sitzungen beginnen um 13.30 Uhr. extern

Abgeordnete gedenken der Gewaltopfer

Vor Eintritt in die Plenarsitzung will Parlamentspräsidentin Carola Veit (SPD) der Opfer von Gewalt und Extremismus gedenken. Anlass sind die Amoktat von Alsterdorf, bei der ein 35-Jähriger am 9. März sieben Zeugen Jehovas und dann sich selbst tötete, sowie der 90. Jahrestag der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten in Hamburg.

Die Linken wollen sich in der Aktuellen Stunde mit der Amoktat befassen, den Blick aber auf politisch Verantwortliche richten.

