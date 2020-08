Stand: 10.08.2020 10:31 Uhr - NDR 90,3

Bürgerschaft: Veränderungen nach der Sommerpause

In dieser Woche geht der politische Betrieb in Hamburg wieder richtig los. Die Bürgerschaftsabgeordneten kehren aus der Sommerpause zurück. Allerdings müssen sie sich auf stark veränderte Arbeitsbedingungen im Rathaus einstellen.

129 Trennschutzwände

Ausschüsse und Bürgerschaft sollen in voller Personenzahl tagen können. Dafür werden 129 Schutzwände aufgestellt, für die die Bürgerschaft 70.000 Euro investiert hat. Sie werden immer dort installiert, wo sie gebraucht werden und immer wieder desinfiziert. Die Bürgerschaft hatte auch erwogen, große Räume außerhalb des Rathauses anzumieten, aber das wäre viel zu teuer geworden.

Ausschüsse beginnen zum Teil schon um 14 Uhr

Einige Ausschüsse tagen künftig in den großen Sälen des Rathauses, die Anfangszeit wird teilweise auf 14 Uhr vorgezogen, sodass an manchen Tagen drei Ausschüsse hintereinander stattfinden können. Die Öffentlichkeit bleibt bei Bürgerschaftssitzungen ausgeschlossen, beziehungsweise auf den Livestream im Internet angewiesen. Bei den Ausschüssen sind außer Pressevertretern keine Gäste erlaubt. Rathausbesucher kommen nur bis in die Diele, Führungen gibt es bis auf Weiteres nicht.

