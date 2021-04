Bündnis für Hamburgs Industrie: Erste Bilanz Stand: 29.04.2021 16:04 Uhr Wie kann die Industrie in Hamburg wachsen - und gleichzeitig möglichst schnell klimaneutral werden? Darum geht es beim "Bündnis für die Industrie der Zukunft", das vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde. Jetzt wurde eine erste Bilanz gezogen.

Nur eine starke Industrie könne es sich leisten, viel in den Klimaschutz zu investieren, meinte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Donnerstag. Hamburg als größter Industriestandort in Deutschland sei da auf einem guten Weg und wolle als erste Großstadt komplett CO2-neutral werden.

Ein Baustein dabei: In Bergedorf soll ein neues Zentrum entstehen, an dem Industrie und Wissenschaft erproben, wie Wasserstoff eingesetzt werden kann. "Grüner Wasserstoff" wird beispielsweise aus überschüssigem Windstrom erzeugt.

Industrie lobt bessere Genehmigungsverfahren

Matthias Boxberger, Chef des Industriebverbands Hamburg (IVH), lobte, dass sich inzwischen Behördenvertreter mit Unternehmen an einen Tisch setzten, bevor offiziell Anträge gestellt werden. Beispielsweise, um Anlagen zu erweitern. Dadurch würden die Verfahren insgesamt schneller, so Boxberger.

Mehr als 83.000 Menschen arbeiten in Industriebetrieben

In Hamburg arbeiten rund 80.000 Menschen in Industriebetrieben, dazu kommen zahlreiche Zulieferbetriebe. Der Senat und die Industrie der Hansestadt hatten das Bündnis 2019 geschmiedet. Es soll helfen, die Rahmenbedingungen für Firmen weiter zu verbessern, Investitionshemmnisse zu beseitigen sowie die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Produktionsbetrieben zu stärken. Die heimische Industrie steht aufgrund ihres Energiebedarfs vor großen Aufgaben, um die Hamburger Klimaziele zu erreichen. Verglichen mit 1990 müssen die Kohlendioxid-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent und bis 2050 um 80 Prozent reduziert werden.

