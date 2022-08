Feuerwehr löscht Brand bei Hamburger Müllverwertung Stand: 26.08.2022 07:53 Uhr Tausende Menschen in Hamburg hatten eine Warnmeldung auf dem Smartphone: In der Nacht zum Freitag gab es ein größeres Feuer in der Müllverbrennungsanlage im Stadtteil Billbrook.

Weit sichtbar schlugen große Flammen aus einem fast 80 Meter hohen Schornstein der Müllverwertung in der Borsigstraße. Es gab eine dichte Rauchwolke am Einsatzort und dazu beißenden Gestank, der über die Stadt zog.

Viele Meldungen wegen Geruchsbelästigung

Feuerwehr-Einsatzleiter Stefan Trümpel sagte NDR 90,3: "Zu Anfang sah das tatsächlich sehr dramatisch aus. Wir hatten von dieser Müllverbrennungsanlage aus gesehen im westlichen und nordwestlichen Bereich viele Meldungen in der Rettungsleitstelle über Geruchsbelästigungen."

AUDIO: Großeinsatz nach Feuer in Hamburger Müllverbrennungsanlage (1 Min) Großeinsatz nach Feuer in Hamburger Müllverbrennungsanlage (1 Min)

Warnmeldung zurückgenommen - Einsatz dauert an

Wegen der starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung wurden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen. Die Warnmeldung wurde am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr zurückgenommen. Der Brand ist aber noch immer nicht vollständig gelöscht. Der betroffene Schornstein konnte stundenlang nur von Außen gekühlt werden. Feuerwehrleute wollten ein Loch in die Stahlhülle bohren, um an den Brandherd heranzukommen. Der Einsatz wird sich voraussichtlich noch über mehrere Stunden hinziehen.

Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, möglicherweise waren Gummi-Teile in Brand geraten.

