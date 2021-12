Brand auf Hamburger Frachter "Almirante Storni" vor Göteborg Stand: 08.12.2021 15:51 Uhr Seit rund vier Tagen brennt es auf einem Frachter der Hamburger Reederei NSC vor der schwedischen Küste. Am Mittwoch meldete die Reederei einen ersten Erfolg. Das Feuer sei nun zum großen Teil gelöscht.

Die "Almirante Storni" hat geschnittenes Holz in großen Paketen geladen, das sich immer wieder im Schiffsinneren entzündete. Die Crew des Frachters bemerkte das Feuer am Sonnabendnachmittag vor Göteborg, als Rauch aus der vordersten Ladeluke stieg. Der Mehrzweckfrachter ist erst wenige Jahre alt und rund 180 Meter lang. Er fährt für die Reederei NSC mit Sitz im Dockland in Altona.

Brandursache noch unklar

Bislang ist unklar, warum das Feuer an Bord ausgebrochen ist. Mehrere Schiffe der schwedischen Küstenwache eilten zu Hilfe, dazu große Schlepper, die mit Feuerlöschkanonen ausgestattet sind. Auch von Hubschraubern aus wurde gelöscht. Zusammen pumpten sie rund 5.000 Tonnen Wasser pro Stunde ins Feuer. So konnte immerhin verhindert werden, dass sich der Brand auf die andere Laderäume und auf die Tanks des Schiffes ausbreitet. Eine Gefahr für die Umwelt besteht nach Reedereiangaben nicht.

