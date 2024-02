Stand: 07.02.2024 19:00 Uhr Bombe auf Firmengelände in Heimfeld entschärft

Auf einem Firmengelände im Hamburger Stadtteil Heimfeld ist am Mittwoch bei Sondierungsarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Sprengkörper befand sich auf einem Areal in der Moorburger Straße, wie die Hamburger Feuerwehr mitteilte. Es handelt sich um ein Industriegebiet ohne Anwohnerinnen und Anwohner. Die 500 Pfund schwere Bombe wurde am Abend entschärft. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

