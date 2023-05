Blankenese: 67-Jährige tot aufgefunden - Mordkommission ermittelt Stand: 11.05.2023 20:55 Uhr In Hamburg-Blankenese ist am Donnerstagnachmittag die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Mordkommission ermittelt.

Die Feuerwehr war am Nachmittag in die Straße Willhöden gerufen worden. Dort sollten die Einsatzkräfte eine Tür eines Einfamilienhauses öffnen. In dem Haus fanden sie die Leiche der 67-jährigen Frau. Nach Informationen des NDR handelt es sich um die Bewohnerin. Die Polizei geht davon aus, dass sie getötet wurde.

28-jähriger Sohn vor Ort festgenommen

Tatverdächtig ist offenbar ihr 28-jähriger Sohn. Er wurde nach NDR Informationen vor Ort von der Polizei festgenommen. Eine Anwohnerin beschreibt ihn und seinen Bruder als stets nett und freundlich. Die Mutter soll demnach psychisch auffällig gewesen sein.

Was sich genau in dem Haus abgespielt hat, ist noch unklar. Ermittler in weißen Schutzanzügen machten noch am Abend Fotos und sicherten Spuren. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.05.2023 | 21:00 Uhr