Stand: 16.09.2024 16:29 Uhr Billstedt: Mann bei Streit mit Messer verletzt

Bei einem Streit in Billstedt ist am Montagvormittag ein Mann durch ein Messer an der Hand verletzt worden. Anrufer hatten eine Schlägerei vor einem Mehrfamilienhaus an der Steinbeker Hauptstraße gemeldet. Kurz darauf konnte ein Mann festgenommen werden, der Verletzte kam ins Krankenhaus. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist noch unklar.

