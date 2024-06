Stand: 01.06.2024 19:09 Uhr "Bildungswende Jetzt": Demo auf dem Gänsemarkt

Unter dem Motto "Bildungswende Jetzt" haben am Sonnabend zahlreiche Organisationen wie die Schüler:innen- und Elternkammern sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu einer Demonstration aufgerufen. Der Bildungsprotest fand anlässlich des "Tag des Kindes" statt. Die Demonstrierenden auf dem Gänsemarkt forderten eine Ausbildungsoffensive für Erzieher und Lehrkräfte, kleinere Klassen und mehr Mitbestimmungsrecht von Mitarbeitenden in Bildungsfragen. Ursprünglich hatten die Veranstalter mit 1.500 Teilnehmenden gerechnet, es kamen aber deutlich weniger. Der bundesweite Aktionstag fand gleichzeitig auch in anderen Städten wie Berlin und Mainz statt.

