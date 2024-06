Stand: 08.06.2024 20:45 Uhr Bewaffneter Mann gemeldet - SEK-Einsatz in Billstedt

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) ist am Freitagabend nach Hamburg-Billstedt gerufen worden. Ein Zeuge hatte der Polizei einen bewaffneten Mann gemeldet. Daraufhin rückten die Spezialkräfte in die Straße Kaltenbergen vor. Laut Polizei bestätigte sich der Verdacht nicht. Stattdessen habe ein Mann blutüberströmt vor der Tür gestanden, der nach einem Sturz selbstständig ins Krankenhaus fahren wollte, so die Polizei. Der 41-Jährige wurde mit dem Rettungswagen abtransportiert.

