Bettler bedroht Fahrgast mit Messer in Hamburger S-Bahn

Bei einem Streit in der Hamburger S-Bahnlinie 5 soll ein 28 Jahre alter Bettler einen Fahrgast mit einem Cuttermesser bedroht haben. Laut Bundespolizei soll er einen 38-Jährigen am Dienstagabend erst um Kleingeld gebeten und dann bedroht haben. Nach einem anschließenden Streit schlug der Bettler dem 38-Jährigen noch ins Gesicht. Am S-Bahnhof Wilhelmsburg wurde der Bettler festgenommen. Er hatte mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.

