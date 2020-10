Betrugsprozess: Auto während G20 selbst angezündet? Stand: 07.10.2020 12:59 Uhr Vor dem Hamburger Amtsgericht ist eine 37-jährige Frau wegen Brandstiftung und Betruges angeklagt. Ihr Auto war zur Zeit des G20-Gipfels in Hamburg ausgebrannt.

361 Autobesitzerinnen und -besitzer hatten in den Wochen nach den G20-Protesten beim Härtefallfonds der Stadt Entschädigung für ihre demolierten Wagen verlangt. Eine davon war die Angeklagte. Ihr Mercedes war auf dem Parkplatz vor dem Hochhaus in Eidelstedt abgebrannt, in dem sie mit ihrer Famillie lebte. 15.000 Euro bekam sie daraufhin aus dem Härtefallfonds.

Auto war verschlossen

Doch die Polizei wurde misstrauisch. Das Auto war verschlossen, als der Innenraum plötzlich in Brand geriet. Die Staatsanwaltschaft klagte die Inhaberin des Wagens als Brandstifterin an. Die 37-Jährige beteuerte vor dem Gericht, das Feuer nicht selbst gelegt zu haben.

Gutachter schließt technischen Defekt aus

Einen technischen Defekt hat ein Gutachter allerdings ausgeschlossen, Zeuginnen und Zeugen aber hatten niemanden sonst bei dem Auto gesehen - auch keine G20-Gegnerinnen und -Gegner. "Eidelstedt war weit weg von den Demonstrationszonen," so die Staatsanwältin. Der Prozess wird fortgesetzt.

