Bergedorf: Schmidt-Hoffmann ist neue Bezirksamtsleiterin Stand: 26.08.2021 19:56 Uhr Bergedorf hat eine neue Bezirksamtsleiterin. Die Bezirksversammlung wählte am Donnerstagabend Cornelia Schmidt-Hoffmann (SPD) zur neuen Chefin.

Sie erhielt 24 Stimmen, 14 Abgeordnete stimmten gegen sie. Das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP im Bezirk hatte Schmidt-Hoffmann als einzige Kandidatin vorgeschlagen. Die Opposition kritisierte, dass es keine Ausschreibung für den Posten gab.

Dornquast wechselt in Sozialbehörde

Die 57-jährige Juristin folgt auf den bisherigen Bezirksamtsleiter Arne Dornquast (SPD), der nach zehn Jahren in die Hamburger Sozialbehörde wechselt. Schmidt-Hoffmann wohnt seit 20 Jahren in Neuallermöhe und war bislang in der Hamburger Senatskanzlei tätig.

Mit Schmidt-Hoffmann steht nun in drei von sieben Hamburger Bezirken eine Frau an der Spitze der Verwaltung. In Altona ist es Stefanie von Berg (Grüne), in Harburg Sophie Fredenhagen (parteilos).

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.08.2021 | 20:00 Uhr