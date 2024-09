Bekommt Harburg eine rot-rot-grüne Koalition? Stand: 10.09.2024 18:22 Uhr Eine rot-rot-grüne Koalition hat es in Hamburg noch nicht gegeben. Doch das könnte sich zumindest in Harburg ändern. Denn die SPD hat sich für Koalitionsgespräche mit Grünen und Linken ausgesprochen.

Politisch erlebt der südliche Bezirk Hamburgs gerade turbulente Zeiten: Denn lange war unklar, mit wem die Harburger SPD koalieren will. Auch eine große Koalition aus SPD und CDU wäre denkbar. In etwas mehr als zwei Wochen endet die Amtszeit von Bezirksamtschefin Sophie Fredenhagen (SPD). Hinzu kommt der Streit innerhalb der Harburger SPD und zuletzt sorgte sogar ein Friseurbesuch für Aufsehen.

CDU-Kandidat spricht beim Friseur über Interna

Der Kandidat der CDU für die Bezirksamtsleitung, Klaus Thorwarth, plauderte in einem Heimfelder Salon vertrauliche Informationen aus und äußerte sich auch zur AfD. Dabei soll der Satz gefallen sein: "Die werden ja nicht gleich wieder den Reichstag anzünden." Was er nicht wusste: Auch die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete und neue Harburger Kreisvorsitzende Claudia Loss saß im Salon und stellte Thowarth zur Rede. Für sie war eine rote Linie überschritten worden. Vertrauliche Gespräche sollten auch vertraulich bleiben, sagte Loss im Gespräch mit NDR 90,3.

Amtszeit von Fredenhagen endet Ende September

Die CDU-Fraktion hat sich mittlerweile gegen Thorwarth ausgesprochen. Stattdessen stimmte sie dafür, dass die Stelle des Bezirksamtschefs ausgeschrieben werden soll. Der Fraktionsvorsitzende der Harburger CDU, Rainer Bliefernicht, findet, dass Thorwarth nach wie vor eine gute Wahl für die Bezirksamtsleitung sei. Am 27. September läuft die Amtszeit von Fredenhagen aus. Grüne und Linke würden die SPD-Politikerin unterstützen. Für Fredenhagen geht es Ende September erstmal in den einstweiligen Ruhestand.

Grüne und Linke für Wiederwahl von Fredenhagen

Sollte die rot-rot-grüne Koalition kommen, könnte Fredenhagen wiedergewählt werden. Denn die Harburger Grünen haben mit Fredenhagen grundsätzlich kein Problem, wie ein Sprecher NDR 90,3 sagte. Die Zusammenarbeit während der vergangenen fünf Jahre war demnach gut. Am Sonnabend kommen die Parteimitglieder der Harburger Grünen zusammen, um zu entscheiden, ob sie die Koalitionsgespräche mit der SPD führen wollen. Die Linke in Harburg hat sich am Montagabend schon dafür ausgesprochen, wie deren Fraktionsvorsitzender Jörn Lohmann auf Nachfrage bestätigte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.09.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD CDU Grüne Die Linke