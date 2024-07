Bezirksversammlung Harburg: Erste Sitzung nach Bezirkswahlen Stand: 17.07.2024 07:59 Uhr Premiere für die neue Bezirksversammlung Harburg: Dort stand am Dienstag die erste Sitzung nach der Wahl im Juni an. Bei der war die SPD mit 15 Mandaten als stärkste Kraft hervorgegangen.

Eröffnen durfte die konstiutierende Sitzung ein CDU-Politiker. Denn Rainer Bliefernicht ist schon seit 23 Jahren Abgeordneter in der Bezirksversammlung Harburg und damit am längsten dabei. Er betonte, dass es vor allem um das Wohl der Harburger Bürgerinnen und Bürger geht.

Holger Böhm neuer Vorsitzender

Zum neuen Vorsitzenden wurde Holger Böhm (SPD) gewählt, seine Stellvertretenden wurden Robert Timman (CDU) und Britta Ost (Grüne). Von den 51 Mitgliedern der Bezirksversammlung fehlte nur eins: Die umstrittene AfD-Politikerin Olga Petersen. Sie blieb der Sitzung fern.

Koalitionen noch offen

Spannend werden nun die kommenden Wochen. Denn die SPD ist noch auf der Suche, mit wem sie eine Koalition eingeht. Die Grünen haben bei der Wahl nur noch acht Mandate geholt. Somit sind weitere Partner nötig. Auch eine große Koalition aus SPD und CDU ist denkbar. Da sei noch alles offen, erklärte Frank Richter, Co-Vorsitzender der SPD-Fraktion in Harburg. Er führt künftig zusammen mit Natalia Sahling als Doppelspitze die Harburger SPD-Fraktion an. Die Sondierungsgespräche mit CDU, Grünen, Linken und der Partei Volt, die neu in Harburg dabei ist, seien jedenfalls schon in vollem Gange.

Neue Bezirksamtsleitung ab September?

Anfang September steht dann noch eine weitere, wichtige Entscheidung an: Denn die Zeit von Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen (SPD) läuft am 3. September aus. Ob die Politikerin die Chance auf eine zweite Amtszeit bekommt oder das Amt neu besetzt werden muss, ist bislang noch unkar.

