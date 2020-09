Stand: 14.09.2020 08:32 Uhr - NDR 90,3

Befragung: Wie läuft es in den Kundenzentren?

Hamburg will wissen, wie gut es in den Kundenzentren der Bezirke läuft. Deshalb startet heute die digitale Befragung in allen 19 Kundenzentren. Sie soll zwölf Monate lang laufen. Alle Bürgerinnen und Bürger, die ein Kundenzentrum in einem Bezirksamt besuchen, können mitteilen, wie zufrieden sie mit der Dienstleistung waren. Die Befragung wird mithilfe von Tablets und der Verwendung von QR-Codes ausschließlich digital durchgeführt. Die Teilnahme ist anonym und freiwillig.

Schnelle Rückmeldung

Die Behörden wollen erfahren, wie zufrieden die Kundinnen und Kunden mit dem Service in den Kundenzentren sind, wie sie Verwaltungsdienstleistungen, Mitarbeitende und die räumliche Situation einschätzen. Ein Dienstleister prüft nach Angaben der Finanzbehörde die Daten und übermittelt wöchentliche und monatliche Auswertungen an die Kundenzentren, sodass die Teams vor Ort eine schnelle Rückmeldung bekommen. Etwa zur Halbzeit der Kundenbefragung soll eine Zwischenbilanz gezogen werden.

