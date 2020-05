Stand: 15.05.2020 20:29 Uhr - NDR 90,3

Beatles-Fotografin Astrid Kirchherr gestorben

Astrid Kirchherr ist gestorben. Das wurde NDR 90,3 aus ihrem Freundeskreis bestätigt. Kirchherr, geboren 1938, begegnete den Beatles 1960 in Hamburg und fotografierte sie. Sie wurde eine enge Vertraute und Freundin der Band. Ihre Fotos der jungen Beatles wurden weltberühmt ebenso wie der Pilzkopf-Haarschnitt, den sie erst ihrem Freund, dem Grafiker Klaus Voormann, verpasste und der dann auch den Beatles gut gefiel.

Die Frau, die als erste das Besondere sah NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 15.05.2020 20:00 Uhr Autor/in: Ocke Bandixen Die Hamburger Beatles-Vertraute und Fotografin Astrid Kirchherr ist gestorben. Kirchherr lernte die Band 1960 in Hamburg kennen, ihre Fotos der jungen Beatles wurden weltberühmt.







Kirchherr hielt die Verbindung zu den Beatles

Astrid Kirchherr verliebte sich in den damaligen Bassisten der Band, Stuart Sutcliffe. Er bliebt ihr zuliebe in Hamburg, doch dann starb der fünfte Beatle unerwartet an einer Hirnblutung. Die Verbindung von Kirchherr zu den anderen Beatles jedoch blieb - vor allem zu George Harrison.

Astrid Kirchherr lebte in späteren Jahren vom Druck und Verkauf ihrer Bilder. Die Rechte an ihren Fotos hatte sie verkauft.

