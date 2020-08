Stand: 31.08.2020 14:22 Uhr - Hamburg Journal

Barmbek: Radfahrerin von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die 30-Jährige war am Montagvormittag auf einem Radweg am Wiesendamm unterwegs, als sie in Höhe Saarlandstraße von einem Auto gerammt wurde, mit dem ein 78-Jähriger von einem Supermarkt-Parkplatz auf die Straße fahren wollte. Er hatte die Radfahrerin dabei offenbar nicht gesehen. Die Frau erlitt nach ersten Erkenntnissen Beinbrüche. Rettungskräfte versorgten sie noch an der Unfallstelle, ehe sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Wiesendamm wurde wegen der Unfallaufnahme zwischen dem Bahnhof Barmbek und der Saarlandstraße in Fahrtrichtung Westen gesperrt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 31.08.2020 | 19:30 Uhr