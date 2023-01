Barmbek-Nord: Frau mit Messer attackiert Stand: 28.01.2023 18:21 Uhr Im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord ist am Sonnabend eine Frau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte, sie sei auf einem Gehweg an der Meister-Francke-Straße angegriffen worden.

Offenbar stach ein Mann am Nachmittag mehrmals auf die Frau ein. Der Angreifer flüchtete. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Polizei ermittelt

Laut Medienberichten soll es sich bei dem Angreifer um den Ex-Freund des Opfers handeln. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der Tatort an der Meister-Francke-Straße in Höhe des Manstadtswegs wurde abgesperrt. Ein Kriseninterventionsteam betreute Augenzeuginnen und -zeugen der Tat.

