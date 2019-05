Stand: 07.05.2019 20:24 Uhr

Bahn: Hamburg-Berlin bald alle 30 Minuten

Die Deutsche Bahn will die ICE-Züge zwischen Hamburg und Berlin doppelt so häufig fahren lassen: Verkehrten die schnellen Züge bislang jede Stunde, sollen es zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 alle 30 Minuten sein. Das kündigte die Bahn am Dienstagabend in Berlin an.

20 Prozent mehr Kapazität

Bahnchef Richard Lutz erklärte, mit der geplanten Angebotserweiterung könne das Unternehmen künftig 20 Prozent mehr Sitzplatzkapazität zur Verfügung stellen. Die Verbindung zwischen Hamburg und Berlin zählt nach Bahnangaben mit täglich fast 17.000 Fahrgästen zu den nachfragestärksten Fernverkehrsverbindungen in Deutschland.

ICE Berlin-Hamburg bald halbstündlich NDR 90,3 - 07.05.2019 20:00 Uhr Autor/in: Bettina Nutz Fernpendler und andere Fahrgäste können ab Dezember 2021 die ICE-Strecke doppelt so oft nutzen wie bislang. Das kündigte Bahnchef Richard Lutz an.







Die Ankündigung der Bahn ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung des Projekts "Deutschland-Takt". Dieser ist ein zentraler Punkt der Bundesregierung, um die Schiene zu stärken. Für Bahnreisende soll in den nächsten Jahren ein grundlegend neues System mit besser abgestimmten Umsteige-Verbindungen aufgebaut werden. Das Zugfahren soll so pünktlicher und schneller werden, das Erreichen der Anschlüsse direkter und verlässlicher.

