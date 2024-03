Stand: 05.03.2024 20:08 Uhr Bäderland: Patenschaften für Startblöcke finanzieren Schwimmkurse

Bäderland Hamburg bietet seit Dienstag gemeinsam mit einem Verein wieder kostenlose Schwimmkurse für Kinder aus sozial benachteiligten Familien an. Das Angebot soll helfen, die Kinder früh ans Schwimmen heranzuführen. Neun Unternehmen übernahmen Patenschaften für Schwimm-Startblöcke in der Alsterschwimmhalle. Dadurch können Seepferdchenkurse für 100 Kinder finanziert werden. Laut Bäderland können in einigen Stadtteilen bis zu 90 Prozent der Kinder in Schulklassen nicht schwimmen. Es ist bereits das zweite Mal, dass diese kostenlosen Kurse angeboten werden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.03.2024 | 19:30 Uhr