Stand: 24.09.2019 06:36 Uhr

Baby misshandelt: Prozess gegen Eltern beginnt

Wegen schwerer Misshandlung ihres Babys müssen sich zwei junge Eltern vor dem Amtsgericht Hamburg-Altona verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 19-jährigen Vater vor, seinen nur wenigen Wochen alten Sohn im Stadtteil Eidelstedt zwischen dem 25. Dezember 2018 und dem 12. Januar 2019 lebensgefährlich verletzt zu haben. Er habe den Brustkorb des schreienden Kindes zweimal nachts so fest zusammengedrückt, dass das Baby mehrere Rippenbrüche und eine Blutung in der Brusthöhle erlitt. Das Neugeborene schwebte in akuter Lebensgefahr und musste zehn Tage auf der Kinderintensivstation behandelt werden.

Prozess wegen Kindesmisshandlung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 24.09.2019 06:30 Uhr Autor/in: Elke Spanner Vor dem Amtsgericht Altona müssen sich junge Eltern im Alter von 19 und 20 Jahren verantworten. Sie sollen ihr Baby schwer misshandelt haben. Elke Spanner berichtet.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Junge unterernährt

Zusammen mit seiner 20 Jahre alten Partnerin ist der Vater auch wegen gemeinschaftlicher Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie vorsätzlicher Körperverletzung durch Unterlassen angeklagt. Die beiden sollen ihr Kind in den ersten beiden Lebensmonaten nicht ausreichend mit Nahrung versorgt und gepflegt haben.

Kinderarzt entdeckt Verletzung

Mitte Januar hatte ein Kinderarzt bei einer U3-Untersuchung festgestellt, dass der wenige Wochen alte Junge lebensgefährlich verletzt war. Er ließ den Säugling sofort in ein Krankenhaus einweisen. Zehn Tage lag der kleine Junge auf der Intensivstation. Parallel begannen umfangreiche Ermittlungen, um herauszufinden, wer für die Verletzungen verantwortlich ist. Danach suchten die Ermittler die Eltern in Eidelstedt auf und konfrontierten sie mit den Vorwürfen. Nach den Vernehmungen wurde der 19 Jahre alte Vater des Kindes festgenommen.

Anklage: Eltern offenbar überfordert

Das Urteil in diesem Prozess könnte schon heute gesprochen werden. Das Amtsgericht Altona hat nur einen Verhandlungstermin angesetzt. Die Eltern seien im Ermittlungsverfahren kooperativ gewesen, sagte ein Gerichtssprecher. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass sie mit dem Baby überfordert waren. Sollten die Eltern nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, drohen ihnen bis zu fünf Jahre Haft. Bei einem Urteil nach Erwachsenenstrafrecht könnte der Vater wegen der Rippenbrüche sogar bis zu zehn Jahre ins Gefängnis kommen.

Dem Jugendamt war die Familie zuvor nicht bekannt. Der kleine Junge ist inzwischen wieder gesund und lebt bei einer Pflegefamilie.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.09.2019 | 06:30 Uhr