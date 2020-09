Stand: 25.09.2020 20:35 Uhr - NDR 90,3

Autokran auf der A23 umgekippt

Die A23 ist nach einem schweren Unfall in Höhe Eidelstedt am Freitagnachmittag gesperrt worden. Dort war ein 60 Tonnen schwerer Autokran gegen eine Lärmschutzwand geprallt und umgekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Eine Bergungsfirma sollte die Unfallstelle mit Spezialkränen räumen. Die Aufräumarbeiten auf der A23 dauerten am Abend an, nach Angaben der Polizei sollte sich die Sperrung in Richtung Norden noch bis in die Nacht hinziehen. In Richtung Hamburg wurde der Verkehr wieder freigegeben.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.09.2020 | 18:30 Uhr